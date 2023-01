LPI-SLF: Zwei Beschuldigte aufgrund u.a. Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Saalfeld/ Rudolstadt (ots) - Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes wurden insgesamt zwei geparkte PKW in Saalfeld und Rudolstadt angegangen bzw. beschädigt. Bereits in der Silvesternacht war es zu massiven Beschädigungen an mehr als 45 Fahrzeugen u.a. in Saalfeld gekommen. In Rudolstadt wirkte ein bislang Unbekannter augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand ...

