Polizei Hagen

POL-HA: Gebäudemauer aufgestemmt - Kupferkabel entwendet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Inhaber suchte am Samstag, 18.03.2023, sein Firmengelände in der Straße Barmerfeld auf. Dabei bemerkte er gleich die eingeschlagenen Oberlicht, sowie eine aufgestemmte Mauer. Unbekannte hatten sich offenbar in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu dem mit einem Zaun umfriedeten Gelände verschafft. Anschließend stiegen sie in oben genannter Weise Zugang in das Objekt ein. Es gelang den Einbrechern, eine große Menge an Buntmetall abzutransportieren. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Tat am Samstag, gegen 03:15 Uhr, stattgefunden haben. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat im beschriebenen Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht. Insbesondere sind Beobachtungen zu Fahrzeugen von Interesse. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

