Polizei Hagen

POL-HA: Erneute Kontrollaktion des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei am Hauptbahnhof - Haftbefehl vollstreckt und Rauschgift beschlagnahmt

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntagmorgen und -vormittag (19.03.2023) führten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei erneut zahlreiche Personenkontrollen am Hauptbahnhof durch, nahmen dabei einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest und beschlagnahmten Rauschgift. Im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs überprüften die Beamten die Personalien eines 38-jährigen Mannes, der wegen räuberischer Diebstähle per Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Der Mann hat nun in einer JVA eine Restfreiheitsstrafe von über 500 Tagen zu verbüßen. Außerdem kontrollierten die Polizisten einen 21-jährigen Mann, der mit dem Zug nach Hagen gereist und ihnen wegen diverser zurückliegender Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt war. Bei ihm fanden sie neben mehreren mit Marihuana gefüllten Tütchen auch zwei Dosen, in denen sich augenscheinlich Amphetamine befanden. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift. In seinem Rucksack hatte der 21-Jährige zudem 17 Zigarettenschachteln mit einem Wert von 170 Euro dabei. Wegen des Verdachts des Diebstahls stellten die Polizisten auch die Zigaretten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei anschließenden Personenkontrollen fanden sie weiteres Rauschgift auf und leiteten in diesem Zusammenhang drei zusätzliche Strafverfahren ein. Auch für das Jahr 2023 ist die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung am Hagener Hauptbahnhof Behördenschwerpunkt Nummer 1 der Polizei Hagen. Deshalb sind bereits für die nächsten Tage ähnlich gelagerte Kontrollaktionen geplant. (sen)

