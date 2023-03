Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Zwei unbekannte Täter greifen 42-Jährigen an

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Samstag (18.03.2023) auf Sonntag griffen zwei bislang unbekannte Täter in der Innenstadt einen 42-jährigen Mann an und raubten ihm die Geldbörse und das Handy. Gegen 03.30 Uhr war der Hagener zu Fuß in der Hochstraße unterwegs. Zwischen der Böhmerstraße und der Schulstraße traf er auf die beiden unbekannten Männer. Diese sprachen ihn an und fragten ihn nach der Uhrzeit. Anschließend schlugen ihm die Täter unvermittelt in sein Gesicht, weshalb der 42-Jährige zu Boden stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Am Boden liegend stahlen die Unbekannten sein Portemonnaie und sein Handy aus den Hosentaschen und flüchteten anschließend in Richtung der Jägerstraße. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Weitere Beamte leiteten umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein, die erfolglos verlief. Der verletzte Hagener musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo übernahm noch am Tatort die weiteren Ermittlungen zu dem Raub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

