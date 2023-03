Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahreshauptversammlung des Löschzuges Stockum mit Ehrung für Maik Große-Drenkpohl

Werne (ots)

Am Freitag, den 03.03.2023 begrüßte Löschzugführer Christian Rasche alle anwesenden Kameradinnen und Kameraden, den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Jörg Mehringskötter, Feuerwehrdezernentin Kordula Mertens, die Stadtjugendfeuerwehrwarte Björn Spatzier, Eric Schulenberg und Robin Nolting, sowie den stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Patrick Schulte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Löschzuges Stockum.

Zu Beginn wurde den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden, sowie den Kriegs- und Erdbebenopfern mit einer Schweigeminute gedacht. Im Anschluss hat Schriftführer Norbert Hölscher das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung verlesen. Ebenfalls folgten die Berichte der Löschzugführung, der Leitung der Feuerwehr, der Verwaltung, der Jugendfeuerwehr, des Kassierers und des Festausschusses. Einen ausführlichen Bericht mit Einsatzzahlen, Lehrgängen und Beförderungen wurde bereits mit dem Jahresfest des Löschzuges im Januar veröffentlicht.

Robert Göstenkors, Thomas Freundschuh und Paul Erdmann wechselten in 2021 und 2022 von den aktiven Dienst in die Ehrenabteilung, weshalb die Löschzugführung für die drei ein kleines Präsent bereit hielt.

An diesem Abend durfte sich Maik Große-Drenkpohl über eine Ehrung freuen. Maik wuchs von klein auf mit der Feuerwehr auf, wie so oft durch die Familie bedingt. Nachdem er schon in der Jugendfeuerwehr war wechselte er schließlich in den aktiven Dienst in den Löschzug Stockum. Dennoch blieb er der Jugendfeuerwehr treu und wirkte als Betreuer mit. Von 2015 bis 2019 war er zudem stellvertretender Jugendfeuerwehrwart. Auch nach dieser Zeit hinaus engagierte er sich weiterhin in der Jugendfeuerwehr, zum Beispiel mit der Organisation der Leistungsspangengruppe oder des Zeltverleihs. Aus diesem Grund erhielt Maik an der Jahreshauptversammlung seines Löschzuges die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr des Landes Nordrhein-Westfalen in Bronze vom Kreisjugendfeuerwehrwart Patrick Schulte verliehen.

Zahlen des Löschzuges Stockum

Aktive Mitglieder: 48

Ehrenabteilung: 12 Unterstützungsabteilung: 2

Alarmierungen in 2022: 67

