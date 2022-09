Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Serie aufgebrochener Gartenlauben

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Einbrüchen in Gartengrundstücke die an der L532 zwischen Neustadt/Mußbach und Haßloch liegen. So wurde am 09.09.2022 wieder eine Tat von der Polizei aufgenommen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich trotz Vorhängeschloss Zutritt zum umzäunten Gartenbereich. Dort wurden zwei Schuppen durchwühlt und eine Axt, 20 Liter Benzin, eine Solarbatterie und verschiedene kleine Werkzeuge entwendet. An den Zäunen der Nachbargrundstücke konnten ebenfalls kleine Beschädigungen festgestellt werden. Ob diese ebenfalls von einem Einbruch stammten, konnte noch nicht geklärt werden. Grundstücksbesitzer in diesem Bereich sind angehalten, ihre Gartenlauben auf mögliche Einbrüche zu überprüfen. Insgesamt liegen der Polizei bereits fünf Anzeigen vor. Es wird gebeten, Meldungen zu verdächtigen Wahrnehmungen an und um die Gartenlauben an die Polizeidienststelle in Neustadt unter 06321-8540 zu richten.

