Polizei Hagen

POL-HA: Neun Gartenlauben aufgebrochen - Werkzeuge und Elektrogeräte gestohlen

Hagen-Boele (ots)

In einem Kleingartenverein am Pivitt kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20.03.2023, zu mehreren Laubeneinbrüchen. Dies stellte ein Pächter Montagnachmittag fest. Unbekannte verschafften sich im oben genannten Tatzeitraum Zugang zu dem Gelände. Hier brachen sie insgesamt neun Gartenhäuser auf und durchwühlten diese. Gestohlen wurden hauptsächlich Werkzeuge und Elektronikgeräte, darunter auch eine Kaffeemaschine. Die Kripo bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

