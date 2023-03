POL-HA: Zu schnell ohne Führerschein gefahren - Drogentest positiv

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein Inhaber suchte am Samstag, 18.03.2023, sein Firmengelände in der Straße Barmerfeld auf. Dabei bemerkte er gleich die eingeschlagenen Oberlicht, sowie eine aufgestemmte Mauer. Unbekannte hatten sich offenbar in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu dem mit einem Zaun umfriedeten Gelände verschafft. Anschließend stiegen sie in oben genannter Weise Zugang in das Objekt ein. Es gelang ...

