Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge verfolgt Unfallflüchtigen - Farbspuren weisen auf Unfallort hin

Hagen-Dahl (ots)

Am Dienstag, 21.03.2023, beobachtete ein 55-Jähriger gegen 10:20 Uhr, wie Renault auf einer Brücke an der Oehlmühler Straße wendete. Der Fahrer stieg aus dem Wagen und bemühte sich, ein umgefahrenes Verkehrsschild aufzurichten. Der Zeuge wies den Mann darauf hin, die Polizei zu rufen. Dieser stieg jedoch in seinen Renault und fuhr davon. Der 55-Jährige nahm die Verfolgung auf und verständigte seinerseits die Polizei. Die Beamten trafen den PKW auf der Dahler Straße an. Der 42-jährige Fahrer gab an, dass er es für ausreichend gehalten habe, das Verkehrsschild wieder aufzurichten. Die Beamten stellten zzusätzlichen Farbabrieb des Brückengeländers an dem Renault fest. Sie erhoben eine Sicherheitsleistung und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell