Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz - umfangreiche Verkehrskontrollen der Polizei

Hagen (ots)

Am Dienstag (21.03.) führte die Polizei Hagen erneut einen Kontrolltag in Hagen durch - der Fokus lag hierbei auf dem Bereich Verkehr. Die Einsatzkräfte richteten mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet ein und stoppten insgesamt 76 Fahrzeuge. Herbei ahndeten die Polizisten 30 Verstöße. Unter anderem nutzen vier Personen während der Fahrt ein Handy am Steuer, acht Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt, an drei Fahrzeugen war der TÜV abgelaufen. Am Graf-von-Galen-Ring wurde darüber hinaus ein 21-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem BMW kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Kraftfahrzeugsteuer in Deutschland zahlt. Zur Beweissicherung und zur Durchführung weiterer Maßnahmen durch die Stadt beschlagnahmten die Beamten die Kennzeichen. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell