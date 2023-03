Polizei Hagen

POL-HA: Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallverursacherin flüchtet

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen (21.03.2023) im Innenstadtbereich ist ein kleines Mädchen (1) in einem Bus leicht verletzt worden. Ein 50-jähriger Busfahrer befuhr gegen 08.35 Uhr die Potthoffstraße. An der Kreuzung Rathausstraße nahm nach bisherigem Ermittlungsstand eine zunächst unbekannte Frau dem Hagener mit ihrem Audi die Vorfahrt. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten und machte im Anschluss mit Handzeichen auf sich aufmerksam. Die Unfallverursacherin reagierte aber nicht und flüchtete von der Unfallstelle. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 50 Fahrgäste in dem Bus. Durch die Bremsung ist ein in einem Kinderwagen sitzendes einjähriges Mädchen mit dem Wagen umgefallen und leicht am Kopf verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Hagener Klinik gebracht. Ein aufmerksamer Fahrgast in dem Bus konnte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin merken und hat dies an die Polizei weitergeben. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (sch)

