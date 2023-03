Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzten sich am Mittwochmittag (22.03.2023) in Altenhagen drei Personen leicht. Gegen 11.20 Uhr, fuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Suzuki von dem Parkplatz eines Geschäftes in der Eckeseyer Straße auf die Fahrbahn in Richtung Vorhalle. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei den von links kommenden Mercedes eines 47-jährigen Wetteraners. Bei der Kollision wurden beide Autofahrer sowie eine Mitfahrerin der 39-Jährigen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte zwei von ihnen in umliegende Krankenhäuser. Weder der Suzuki noch der Mercedes waren nach dem Unfall noch fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Eckeseyer Straße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

