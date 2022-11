Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: BMW-Lenkräder gestohlen

Mainz-Neustadt (ots)

Zu gleich mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Mainzer Neustadt. Insgesamt vier Meldungen erreichten die Polizei zu entwendeten Lenkrädern. In allen Fällen handelte es sich um die Marke BMW. An zwei Fahrzeugen wurden Fenster eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Möglicherweise konnten die unbekannten Täter die anderen Fahrzeuge mittels elektronischer Vorrichtung öffnen, indem sie die Funkfernbedienung des Schlüssels simuliert haben. Durch die Mainzer Kriminalpolizei konnten an bzw. in den Autos Spuren gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

