Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Einfamilienhaus und Fahrzeug gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 28.02.2023, 18:00 Uhr, bis 01.03.2023, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wasserhohl in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Auffällig war, dass die Täter das Haus nicht durchwühlten und nur den Fahrzeugschlüssel eines Citroen Berlingo an sich nahmen und damit den in der Hofeinfahrt abgestellten älteren PKW entwendeten. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

