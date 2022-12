POL-FR: Klettgau: Mutmaßlicher Unfallflüchtiger kommt nicht bis nach Hause

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 27.12.2022, ist ein mutmaßlich alkoholisierter und unflätiger Mann in Lörrach in Gewahrsam genommen worden. Der 43-jährige war gegen Abend zunächst in der Innenstadt von der Polizei zurechtgewiesen worden, als er wahllos Passanten anpöbelte. Dies fruchtete offensichtlich nur kurz, denn eine Stunde später wurde bei der Polizei ...

