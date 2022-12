Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich alkoholisierter und unflätiger Mann kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 27.12.2022, ist ein mutmaßlich alkoholisierter und unflätiger Mann in Lörrach in Gewahrsam genommen worden. Der 43-jährige war gegen Abend zunächst in der Innenstadt von der Polizei zurechtgewiesen worden, als er wahllos Passanten anpöbelte. Dies fruchtete offensichtlich nur kurz, denn eine Stunde später wurde bei der Polizei angezeigt, dass derselbe Mann sich unflätig verhalte und auch den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt haben soll. Schließlich konnte er in der Innenstadt aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Er schien stark alkoholisiert. Bereits am Nachmittag soll er auch in Rheinfelden Personen beleidigt und angespuckt haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

