Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann stürzt bei Rangelei gegen ein Regal und muss medizinisch versorgt werden

Freiburg (ots)

Bei einer Rangelei am Dienstagmittag, 27.12.2022, in einem Kaufhaus in Weil am Rhein ist einer der Beteiligten unglücklich gegen ein Regal gestürzt. Gegen 14:30 Uhr waren zwei Herren im Alter von 72 und 81 Jahren zunächst verbal und dann körperlich aneinandergeraten, weil einer sehr dicht dem anderen gefolgt sein soll. Dabei fiel der Ältere nach hinten mit dem Kopf gegen eine Ausstellungsregal und war für kurze Zeit nicht ansprechbar. Ersthelfer, dann der Rettungsdienst, kümmerten sich um den Gestürzten, der in ein Krankenhaus kam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

