POL-FR: Freiburg, Chanukkia am Platz der Alten Synagoge beschädigt - Zeugen gesucht

Ein anlässlich des Chanukka-Festes am Platz der Alten Synagoge in Freiburg aufgestellten Chanukkia, wurde am Freitagmorgen, dem 23.12.2022, gegen 04.00 Uhr beschädigt auf dem Boden liegend aufgefunden. Der neungliedrige Kerzenständer war am Rande des Platzes zur Bertoldstraße hin auf einem Podest aufgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Chanukkia umgestoßen wurde.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche am 23.12.2022, in der Zeit zwischen 03.00 und 04.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen am Platz der Alten Synagoge gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, T: 0761-882-2880, in Verbindung zu setzen.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse zum Motiv der Täterschaft vor.

