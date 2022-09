Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Eicklingen rückt zu unbekannter Rauchentwicklung in Hotel aus

Eicklingen (ots)

Am Mittwoch, den 28. September 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen um 9:23 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Hotel an der B214 alarmiert.

Vor Ort angetroffen wurden die Einsatzkräfte durch die im Betrieb anwesenden Personen in die Lage eingewiesen und gingen anschließend zur Erkundung in das Gebäude vor. Da die Rauchentwicklung nicht weiter zugenommen und der Rauch sich bereits verflüchtigt hatte, wurden alle Räumlichkeiten in Augenschein genommen um eine weitere Gefahr für Leib und leben ausschließen zu können.

Da weder ein Brandherd, noch eine Ursache innerhalb des Gebäudes ausfindig gemacht werden konnten und keine weitere Gefährdung feststellbar war, konnte die Einsatzstelle nach knapp 25 Minuten an den Eigentümer übergeben werden. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte somit gegen 09:50 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell