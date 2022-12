Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Bollschweil - Gebäudebrand

Freiburg (ots)

Vermutlich der unsachgemäße Gebrauch eines Herdes war der Grund für den Brandausbruch in einer Unterkunft in Bollschweil am 23.12.2022. Gegen eine Bewohnerin wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Die Unterkunft bleibt weiterhin polizeirechtlich beschlagnahmt und ist nicht bewohnbar. Die Ermittlungen werden auch hinsichtlich möglicher Mängel im Brandschutz geführt.

sk

--------------------------------------------------------------------- Erstmeldung vom 23.12.2022:

Freiburg Der Integrierten Leitstelle in Freiburg wurde am heutigen Freitag, den 23.12.2022, gegen 18:30 Uhr, ein Gebäudebrand mitgeteilt.

Stand 20:30 Uhr steht fest, dass es in einem Raum des ersten Obergeschosses in einem Mehrfamilienhaus in der Hexentalstraße von Bollschweil zu einem Brandausbruch kam.

Im Anwesen sind insgesamt 20 Personen wohnhaft. Insgesamt waren sieben Personen durch Rauchgas beeinträchtigt - während fünf Personen nach einem Check durch den Rettungsdienst und Notarzt als unverletzt galten, wurden zwei weitere Personen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Sie wurden jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Sachschaden an dem Objekt liegt geschätzt im sechsstelligen Bereich.

Bei dem Einsatz sind insgesamt eine Vielzahl an Kräften der Feuerwehr Bollschweil sowie mehrere Rettungswägen und ein Notarzt vor Ort. Vertreter der Gemeinde Bollschweil kümmern sich um die Unterbringung von acht Personen, denn das gesamte Stockwerk des Gebäudes ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifen im Einsatz und untersucht die Brandursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell