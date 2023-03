Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Haßloch (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 16:00 Uhr kam es im Kreisel Bismarckstraße / Anilinstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 71-jährige Fahrerin des PKW aus Böhl-Iggelheim übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr die dort vorfahrtsberechtigte 59-jährige Radfahrerin und kollidierte leicht mit ihr. Beim anschließenden Sturz verletzte sich die Frau aus Neustadt leicht. Sowohl am Rad als auch am PKW entstand geringer Sachschaden.

