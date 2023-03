Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrugsmasche "Sextortion"

Grünstadt (ots)

In den sozialen Netzwerken wie z.B. Instagram oder Snapchat tut sich das Phänomen "Sextortion", Erpressung auf sexueller Grundlage, auf. Hier bekommen User von attraktiven unbekannten Frauen Freundschaftsanfragen, z.B. auf Instagram. Nach einer kurzen Kommunikation auf Instagram wird diese auf z.B. Snapchat verlagert. Hier wird der User aufgefordert, nackt zu posieren oder sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die "hübsche" Unbekannte nutzt diese nun um den User zu erpressen. Sie droht diese Bilder an sämtliche Follower in Instagram zu versenden, sollte nicht ein Geldbetrag bezahlt werden. Da unter den Follower meist auch viele Familienmitglieder oder Freunde sind, kommt es nicht selten vor, dass der Betrag gezahlt wird. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Unbekannte weitere Forderungen stellt oder die Bilder versendet. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor "sexueller Erpressung" zu schützen:

-Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

-Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

-Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

-Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

-Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

-Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

-Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden:

-Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

-Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

-Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

-Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

-Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

