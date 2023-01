POL-GÖ: (17/2023) Vier PKW bei Unfallflucht im Göttinger Schlözerweg beschädigt - Etwa 9.000 Euro Schaden, Polizei sucht nach braunem SUV

Göttingen (ots) - Duderstadt, Kurmainzer Straße Donnerstag, 5. Januar 2023, gegen 12.20 Uhr DUDERSTADT (jk) - Ein "falscher Wasserwerker" hat am Donnerstag (05.01.23) in Duderstadt (Landkreis Göttingen) mehrere tausend Euro ergaunert. Die Tat ereignete sich gegen 12.20 Uhr in der Wohnung einer Seniorin in der ...

mehr