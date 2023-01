Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (15/2023) Verdächtige Geräusche in der Nacht - Drei mutmaßliche Kellereinbrecher von Polizei im Südring festgenommen

Göttingen (ots)

Bovenden, Südring

Donnerstag, 5. Januar 2023, gegen 02.00 Uhr

BOVENDEN (jk) - In einem Reihen-Mehrfamilienhaus in Bovenden (Landkreis Göttingen) hat die Polizei Donnerstagnacht (05.01.23) drei mutmaßliche Einbrecher noch am Tatort festgenommen. Bewohner hatten gegen 01.30 Uhr ein "lautes Poltern" und weitere verdächtige Geräusche gehört, die aus dem Kellerbereich drangen, und die Beamten alarmiert.

Sofort fuhren mehrere Streifenwagen das Haus im Südring an und umstellten es. Im Keller entdeckten die Ermittler bei der Absuche des Gebäudes mehrere aufgebrochene Verschläge sowie Türen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auf dem Dachboden stießen die Einsatzkräfte schließlich zunächst auf zwei mutmaßliche Einbrecher. Die Männer im Alter von 25 und 41 Jahren wurden durchsucht und vorläufig festgenommen. Gleiches wiederfuhr einem 25 Jahre alten, mutmaßlichen Komplizen. Ihn konnten Beamte wenig später am Gebäude ergreifen. Alle drei Festgenommenen stammen aus Göttingen. Sie kamen nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen sie laufen weiter.

Das zuständige Fachkommissariat geht davon aus, dass die bereits einschlägig bekannten Göttinger noch für weitere Kellereinbrüche in Betracht kommen. Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell