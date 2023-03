POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss und mit offenem Haftbefehl unterwegs

Meckenheim (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Meckenheim in der Gartenstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei, neben ihrem eigenen Fahrzeug, eine Hauswand, ein Regenfallrohr und eine Straßenlaterne. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen war die Unfallfahrerin kurzzeitig abgelenkt und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Rückfragen bitte an: ...

