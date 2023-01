LPI-GTH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenfeld, Bergstraße (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 21.01.2023 bis Montag, den 23.01.2023 brachen Unbekannte die Zugangstür zu einem Schuppen in der Bergstraße auf und entwendeten daraus mehrere Sägen und Brennholz im Wert von circa 1800,-EUR. Am Vorhängeschloß und an der aufgebrochenen Holztür entstand Sachschaden. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ...

