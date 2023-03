Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Rettungshubschrauber im Einsatz

Freinsheim (ots)

Am Mittwoch, den 01.03.2023 gegen 15:30 Uhr, kam es in Freinsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Radfahrerin aus der Verbandsgemeinde Freinsheim befuhr die Herxheimer Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. An der Einmündung zur Friedrich-Bruch-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Die Radfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen am Rhein verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

