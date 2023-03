POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Aktuell Vollsperrung auf der A61 nach schwerem Verkehrsunfall

Freinsheim (ots) - Am Mittwoch, den 01.03.2023 gegen 15:30 Uhr, kam es in Freinsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Radfahrerin aus der Verbandsgemeinde Freinsheim befuhr die Herxheimer Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. An der Einmündung zur Friedrich-Bruch-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Autofahrerin aus dem ...

