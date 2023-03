Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin begeht Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Straße "Markt" beging eine 75-Jährige Mittwochmorgen (22.03.) gegen 9.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Die Seniorin wollte mit ihrem Citroen auf einem Parkplatz rückwärts auf einen Stellplatz fahren. Hierbei stieß sie gegen einen geparkten Fiat und schob diesen gegen einen Poller. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Iserlohnerin anschließend aus ihrem Auto stieg und sich beide Fahrzeuge ansah. Im Anschluss setzte sie sich wieder in den Citroen und parkte ihren Pkw in einer anderen Lücke. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Während der Aufnahme der Verkehrsunfallflucht kehrte die Seniorin auf den Parkplatz zurück. Sie gab an, dass ihr kein sichtbarer Schaden aufgefallen sei.

An dem Fiat konnten sowohl im Frontbereich als auch im Heckbereich des Fahrzeuges erhebliche Schäden festgestellt werden. Die Frontstoßstange war beschädigt und zerkratzt. Zum anderen konnte ein Schaden am vorderen rechten Scheinwerfer festgestellt werden. Am Heck waren mehrere Kratzer sichtbar. Auch der Citroen der Iserlohnerin wies Unfallspuren auf - Bereich des hinteren Nummernschildes waren diverse Kratzer erkennbar. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der 75-Jährigen. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (arn)

