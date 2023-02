Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand in der Schwimmbadstraße - Nachtragsmeldung - PM Nr. 3

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Schwimmbadstraße am Sonntagmorgen, den 19.02.2023, gegen 02:10 Uhr dauern die Ermittlungen an.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Brand vermutlich in der im Erdgeschoss befindlichen Küche ausgebrochen. In der Folge breitete sich das Feuer über das Treppenhaus in das Obergeschoss aus. Die Hintergründe, wie es dazu kommen konnte, sind derzeit noch unklar. Eine Brandstiftung wird nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Untersuchungen durch die Experten der Spurensicherung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, in die auch Sachverständige des Landeskriminalamts Baden-Württemberg einbezogen sind, sowie der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern noch an.

Der Brandort wurde wieder freigegeben. Durch die Brandeinwirkung entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 400.000 Euro.

Wie bereits berichtet, fanden die Erstangriffskräfte der Feuerwehr nach Betreten des Wohnhauses im Obergeschoss eine leblose weibliche Person vor, bei der es sich um die 60-jährige Wohnungsinhaberin handelte. Sie verstarb aufgrund einer erlittenen Rauchgasintoxikation.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung vom 19.02.2023: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5444681

