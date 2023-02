Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Handyshop - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19 Uhr und 04 Uhr in einen Handyshop im Quadrat Q3. Bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Innere des Ladengeschäfts ein und entwendeten ein Smartphone aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.000 Euro, der Sachschaden rund 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell