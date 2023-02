Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Person von Pkw erfasst - PM Nr.2

Edingen-Neckarhausen (ots)

Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich der Verkehrsunfall wie folgt zugetragen: Ein 43-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi A3 die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Seckenheim. Auf Höhe eines dortigen Autohändlers erfasste dieser mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand in selber Richtung laufenden 49-jährigen Fußgänger. Dieser wurde in der Folge schwer verletzt und durch den Aufprall in das nahegelegene Gleisbett geschleudert. Eine herannahende S-Bahn konnte glücklicherweise noch rechtzeitig bremsen. Der Geschädigte wurde im Anschluss an eine erste notfallmedizinische Versorgung vor Ort, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht zum Berichtszeitpunkt nicht. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es trotz Vollsperrung der Fahrbahn nicht. Die Ermittlungen dauern an.

