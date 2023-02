Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Wohnung

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Küchenbrand löste am Donnerstagmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Tilsiter Straße aus. Eine Bewohnerin alarmierte die Rettungskräfte nachdem sie gegen 14.10 Uhr Flammen in ihrer Küche feststellte. Kurz darauf standen Teile der Wohnung in Brand. Alle sieben anwesenden Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Wehrleute der Feuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und löschten das Feuer. Die Schadenshöhe sowie die Ursache des Brandes ermittelt nun der Polizeiposten Hemsbach. Die Arbeiten der Einsatzkräfte vor Ort dauern zum Berichtszeitpunkt an

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell