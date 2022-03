Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Marienstatue ausgetauscht - Bekifft auf dem E-Scooter - PKW-Brand

Koblenz (ots)

KO-Arenberg: Marienstatue aus Kapelle entwendet

Aus einer Kapelle an der L127 in Koblenz-Arenberg wurde am Dienstag eine selbst hergestellte Marienstatue entwendet. Anstelle der Marienstatue wurde eine selbst gebastelte Skulptur aus Pappe hinterlassen, an der ein Zettel mit der Aufschrift "Maria war schwarz" befestigt war. Die Skulptur wurde sichergestellt und eine Spurensicherung durchgeführt. Nach einem entsprechenden Hinweis wurde die Marienstatue am Mittwochvormittag in der Nähe der Kapelle wieder aufgefunden. Der Kriminaldauerdienst bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0261/103-2690.

Bekifft auf E-Scooter unterwegs

Am gestrigen Dienstag wurde gegen 10:00 h durch eine Streife der Polizeiinspektion 2 in der Trierer Straße der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Dem Fahrzeug fehlte das Versicherungskennzeichen und letztlich auch die notwendige Haftpflichtversicherung. Während der Kontrolle wurden bei dem 22-jährigen Fahrer zusätzlich auch noch drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogen-Vortest verlief positiv auf Cannabis. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten An-zeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

PKW-Brand in Unterführung

Gegen 19:30 h brannte am gestrigen Abend im Bereich einer Unterführung der B 416 bei Lehmen ein PKW vollständig aus. Die Fahrzeugführerin hatte das Fahrzeug eine Stunde zuvor dort abgestellt. Derzeit liegen bezüglich der Brandentstehung keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Feuerwehren Lehmen und Kobern-Gondorf waren im Löscheinsatz. Glücklicherweise hat die Brücke, nach Prüfung durch Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität, keinen Schaden davongetragen. Die B 416 musste für die Dauer der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden.

