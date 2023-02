POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Auto aufgebrochen und Handy gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots) - Eingebrochen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19 Uhr und 04 Uhr in einen Handyshop im Quadrat Q3. Bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Innere des Ladengeschäfts ein und entwendeten ein Smartphone aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beträgt rund ...

mehr