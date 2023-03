Polizei Hagen

POL-HA: Katalysatoren von Autos abgetrennt

Hagen-Emst (ots)

Zwischen Mittwoch (22.03.) gegen 13 Uhr und Donnerstag (23.03.) gegen 5.15 Uhr trennten Unbekannte einen Katalysator am Toyota einer 56-Jährigen ab. Die Hagenerin hatte das Auto in der Straße Am Hardtland am Straßenrand geparkt und hörte einen lauten Knall, als sie den Pkw am Donnerstag starten wollte. Als die Frau unter ihr Auto schaute stellte sie fest, dass sowohl Kabel abgetrennt wurden und auf der Straße Bolzen sowie ein Kabelüberzug lagen. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Auch in der Eckenerstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an einem anderen Toyota der Katalysator gewaltsam abgetrennt. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 in beiden Fällen um Zeugenhinweise. (arn)

