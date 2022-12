Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18. Dezember 2022) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Linner Straße. Feuerwehr und Polizei waren gegen halb vier alarmiert worden. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittlungsbehörden von Brandstiftung aus. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (431)

