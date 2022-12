POL-BOR: Borken - Wiederholungstäter - Auto beschlagnahmt

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg in Höhe Fa. Borgers; Unfallzeit: 02.12.22, zwischen 05.40 Uhr und 14.00 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Freitag an einem Citroen Berlingo. Der Citroen hatte auf dem Barloer Weg in Höhe der Fa. Borgers gestanden, wo es zwischen 05.40 Uhr und 14.00 Uhr zu der Unfallflucht kam. Trotz des verursachten ...

