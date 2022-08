Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf A 28 ++ Sattelzug kommt von Fahrbahn ab und kippt auf Seite ++

Am 23.08.2022, um 08.41 Uhr, befährt ein 58 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug die Autobahn A 28 in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe des Parkplatzes Halfsteder Bäke, zwischen den Autobahnauffahrten Zwischenahner Meer und Neuenkruge, verliert er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der mit Tiernahrung beladene Sattelzug gerät anschließend auf die Berme und kippt dort auf die Seite. Hierdurch verliert er einen Großteil seiner Ladung. Der Fahrzeugführer wird durch den Unfall und die dadurch entstandenen Beschädigungen zunächst in seinem Führerhaus eingeschlossen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Elmendorf aus der Sattelzugmaschine befreit werden. Hierfür wurde die Frontscheibe herausgeschnitten. Anschließend konnte er mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht werden. Für zunächst durchgeführte Rettungsarbeiten wurde die Fahrbahn der A 28 halbseitig gesperrt und der Verkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Spezialunternehmen wurde mit der abschließenden Bergung beauftragt. Für die Bergung des Sattelzugs musste die A 28 ab der Autobahnabfahrt Zwischenahner Meer für ca. sieben Stunden voll gesperrt werden. In der Spitze entstand ein Stau von ca. sieben Kilometer Länge.

