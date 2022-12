Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Spielhalle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: 04.12.22, ca. 02.55 Uhr;

Mit einer Brechstange hebelte ein Einbrecher in der Nacht zum Sonntag, gegen 02.55 Uhr, die Eingangstür einer Spielhalle an der Wüllener Straße auf. Im Gebäude brach er drei Spielautomaten auf. Da der Täter den Alarm ausgelöst hatte, wurde ein Sicherheitsdienstmitarbeiter aufmerksam und fuhr zum Tatort. Als er vorfuhr, rannte der Täter aus dem Haupteingang und flüchtete in Richtung Innenstadt. Zur Tatbeute können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 bis 175 cm groß, schlank, schwarze Kleidung, schwarze Sturmhaube. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

