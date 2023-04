Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim/ Lkr. Tuttlingen) Entsorgte Asche führt zum Brand

Dürbheim (ots)

Am Samstag, gegen 12.15 Uhr, ist es in der Weberstraße zu einem Brand von drei Müllbehälter gekommen. Ein 85-Jährige Hausbewohner hatte Asche vom Vorabend in einer Restmülltonne entsorgt. Die Tonne entzündete sich und das Feuer griff auf zwei danebenstehende Müllbehälter über. Eine Autofahrerin bemerkte den Brand und setzte einen Notruf ab. Die ausgerückte Dürbheimer Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Alle drei Mülltonnen brannten komplett aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell