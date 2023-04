Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) 74-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein 74-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Brigachstraße schwer verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr bog ein 16-Jähriger mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad des Typs Piaggio Ape von der Industriestraße nach rechts auf die Brigachstraße in Richtung Brigach ab. Kurz danach prallte der Jugendliche mit der Ape gegen das Heck eines Rollers, dessen 74-jähriger Fahrer auf der Brigachstraße ebenfalls in Richtung Brigach unterwegs war. Möglicherweise hatte der 16-Jährige den Rollerfahrer zu spät wahrgenommen. In der Folge der Kollision stürzte der Rollerfahrer auf die Straße und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der 74-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro.

