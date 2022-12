Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sechs Fahrzeuge mit Kleber beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerteich, Pestalozziallee 22.12.2022, 17.00 Uhr bis 23.12.2022, 20.00 Uhr

Wolfsburg, Hellwinkel, Schreberstraße

23.12.2022, 16.00 Uhr bis 26.12.2022, 10.05 Uhr

Wolfsburg, Vorsfelde, Herrmann-Löns-Straße 25.12.2022, 14.00 Uhr bis 26.12.2022, 12.00 Uhr

Wolfsburg, Alt-Wolfsburg, Am Gutshof

25.12.2022, 22.00 Uhr bis 26.12.2022, 16.30 Uhr

Wolfsburg, Vorsfelde, Stendaler Straße

26.12.2022, 14.00 bis 16.00 Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag wurden im Wolfsburger Stadtgebiet sowie in Vorsfelde sechs VW-Leasingfahrzeuge verschiedener Typen mit Kleber beschmiert. An den Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertages meldeten sich sechs Nutzer von Leasingfahrzeugen bei der Polizei Wolfsburg, um Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen anzuzeigen.

In der Pestalozziallee hatte ein Leasingnehmer seinen T-Roc zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagabend geparkt. Als er das Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er Kleberreste an der rechten Fahrzeugseite fest. In der Schreberstraße wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Kotflügel eines T-Cross und eines Tiguans beschädigt. In Vorsfelde schlug der unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag in der Herrmann-Löns-Straße bei einem Caddy und in der Stendaler Straße bei einem Tiguan zu, indem er den Lack der Beifahrerseite mit Kleber ruinierte. In der Straße Am Gutshof wurde ein Golf beschädigt, der in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag auf einem Parkplatz abgestellt war.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariates hoffen auf Zeugen, die in den genannten Zeiträumen Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Wichtig wäre jeder Hinweis, auch, wenn er für die Zeugen zum jetzigen Zeitpunkt zunächst noch unwichtig erscheint. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 0531/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell