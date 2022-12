POL-WOB: Einbruch in Kirchenräume

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Memelstraße 24.12.2022, 04.35 Uhr Bei einer Explosion einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Memelstraße in Helmstedt wurde am frühen Samstagmorgen der 52-jährige Pächter aus Helmstedt schwer verletzt und die Hütte vollständig zerstört. Die Ursache der Detonation ist ...

mehr