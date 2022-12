Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 52-Jähriger bei Gartenlaubenexplosion schwer verletzt - Ursache der Explosion derzeit unbekannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Memelstraße

24.12.2022, 04.35 Uhr

Bei einer Explosion einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Memelstraße in Helmstedt wurde am frühen Samstagmorgen der 52-jährige Pächter aus Helmstedt schwer verletzt und die Hütte vollständig zerstört. Die Ursache der Detonation ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Samstagmorgen meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei in Helmstedt, da sie ein sehr lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten. Der Ort konnte jedoch nicht weiter benannt werden. Umgehend fahndeten mehrere Streifenwagen nach einem möglichen Ereignisort, ohne jedoch Feststellungen treffen zu können. Gegen 10.35 Uhr meldete sich dann ein Vorstandsmitglied des Kleingartenvereins an der Memelstraße bei der Polizeiwache in Helmstedt und meldete eine augenscheinlich durch eine Explosion zerstörte Gartenlaube auf dem Gelände. Sofort fuhren Streifenwagen sowie die Feuerwehr Helmstedt zu dem angegebenen Ort, um nach eventuell verletzten Personen zu suchen und die Ermittlungen aufzunehmen. Auf dem Gelände konnte nur noch eine völlig zerstörte Gartenlaube festgestellt werden.

Da nicht auszuschließen war, dass sich Personen unter den Trümmern befanden, beabsichtigten die eingesetzten Polizeibeamten einen Suchhund anzufordern. Dies war jedoch nicht nötig, da kurze Zeit später der Pächter der Parzelle bei Verwandten angetroffen werden konnte. Der 52-Jährige war so schwer verletzt, dass er sofort mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Braunschweig gefahren wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden in den Trümmern der Gartenlaube Gasflaschen aufgefunden. Ob diese im Zusammenhang mit der Explosion stehen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

