POL-WOB: Weihnachtsgeschenke von der Polizei - Ordnungshüter erfüllen Wünsche

Wolfsburg, Helmstedt (ots)

Wolfsburg, Helmstedt, 23.12.2022

Alle Jahre wieder.... so heißt es in einem bekannten Weihnachtslied und so lautete das schöne Motto bei drei Wolfsburger und einer Helmstedter Institutionen, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien in der Lebensführung unterstützen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hatten die Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt Wunschzettel aus den Institutionen erhalten, die von den zu Beschenkenden sehr liebevoll gestaltet waren.

Dabei gab es auch in diesem Jahr Rahmenbedingungen für die Weihnachtswünsche: So sollte das Geschenk einen Wert von 25.- Euro nicht überschreiten, kein Bargeld und keine Gutscheine verschenkt werden.

Rechtzeitig vor dem Fest, wurden die Geschenkepäckchen durch die Organisatoren der Aktion, Polizeioberkommissarin Silke Hitschfeld und Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, sowie in Helmstedt durch Polizeihauptkommissar Harald Grothe an die Institutionen übergeben.

"Die Freude war riesig und es immer wieder schön zu sehen, dass wir mit dieser Aktion ein Lächeln in die Gesichter der Menschen bringen", so Mario Dedolf bei der Übergabe.

Die Leiterin der Polizeiinspektion Wolfsburg Helmstedt, Leitende Polizeidirektorin Petra Krischker, dankt Ihren Mitarbeitenden für die Unterstützung dieser Aktion.

"Die Kolleginnen und Kollegen sind mit Begeisterung dabei und freuen sich Ihrerseits darüber, andere Menschen zu Weihnachten mit den Geschenken glücklich machen zu können", so Krischker.

Auch im nächsten Jahr soll die Weihnachtsaktion fortgeführt werden.

