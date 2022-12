Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mit Musik helfen - Polizeiorchester Niedersachsen spielte 1.300 Euro für guten Zweck ein

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 23.12.2022

Auch in diesem Jahr machte das Polizeiorchester Niedersachsen im Rahmen seiner Konzertreise durch das Land Niedersachsen wieder halt in Helmstedt. Am Mittwochabend, den 30. November spielte das Orchester um 19:00 Uhr in der St. Marienberg Kirche vor gut 110 Gästen auf und begeisterte sein Publikum. Langanhaltender Applaus belohnte die Musiker, die ihren Zuhörern eine Zugabe schenkten. Das schon zur Tradition gewordene Konzert musste auf Grund der Corona Pandemie in den letzten beiden Jahren leider ausfallen. In diesem Jahr spielte das symphonische Blasorchester weihnachtliche Klänge aus verschiedenen Ländern.

So konnte sich die Polizei Helmstedt als Veranstalter über einen Gesamterlös von 1.300 Euro freuen. Dieser Betrag kommt je zur Hälfte den Hilfsorganisationen zugute. Am Donnerstag vor Heilig Abend konnte der Leiter des Polizeikommissariats Helmstedt, Polizeioberrat Joachim Krüger Sandra Kurzawa (Rückenwindverein gegen sexualisierte Gewalt e.V.), sowie Michael Gandt (Bezirksgeschäftsführer Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) jeweils 650 Euro übergeben.

Krüger: "Wir sind sehr stolz, dass die Polizei Niedersachsen über ein solch hervorragendes Orchester verfügt und Thomas Boger mit seinem symphonischen Blasorchester bei uns in Helmstedt gastiert." Diese Tradition soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, so der Leiter des Polizeikommissariats Helmstedt.

In seiner Ansprache bedankte sich der Polizeioberrat bei allen Helferinnen und Helfern, sowie der Kirchengemeinde St. Marienberg, in deren Kirche das vorweihnachtliche Konzert stattfand.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell