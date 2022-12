POL-WOB: Kleinkraftrad entwendet - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Hubertusstraße 20.12.2022, 13.30 Uhr - 23.30 Uhr Unbekannte sind im Laufe des Dienstags in ein Wohnhaus in der Hubertusstraße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Unbekannten zwischen 13.30 Uhr und 23.30 Uhr auf das Grundstück und an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten ...

