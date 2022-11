POL-HI: Zeugen zu Körperverletzungen gesucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)- Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 30.10.2022, 01:00 Uhr und dem 31.10.2022, 08:15 Uhr in ein Haus in der Jakobistraße in Hildesheim, öffneten gewaltsam eine Zugangstür zu Büroräumen und entwendeten u.a. Kassetten mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit der Beute. Zeugen, die in der Jakobistraße in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt ...

