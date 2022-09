Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Erneuter Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag kam es in Sindelfingen zu einem weiteren Einbruch in eine Gemeinschaftsschule in der Theodor-Heuss-Straße, nachdem im gleichen Tatzeitraum bereits in zwei Kindertagesstätten im Liegnitzer Weg und in der Feldbergstraße sowie in ein Schulgebäude in der Sommerhofenstraße eingebrochen wurde (vgl. Pressemitteilungen vom 26.09.2022, 10:35 Uhr, 11:54 Uhr und 15:29 Uhr). Derzeitigen Ermittlungen zufolge ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen.

In der Theodor-Heuss-Straße in Sindelfingen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zum Gebäude. Im weiteren Verlauf wurden ein Getränkeautomat aufgehebelt, mehrere Räume durchsucht sowie zwei mutmaßlich leere Geldkassetten entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

